Це змінить все: в EA FC 25 з'явиться функція, про яку геймери мріяли роками

Свіжа інформація про майбутній симулятор футболу EA FC 25 свідчить про те, що у новій грі EA Sports з'явиться напрочуд корисна функція для усіх гравців режиму Ultimate Team.

EA Sports часто критикують за малу інноваційність їхньої серії футбольних симуляторів, але, схоже, що EA FC 25 все ж матиме кілька нових "фішок".

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Менше мороки з дублікатами

У мережі з'явилася інформація про те, що в наступній частині футсиму з'явиться дуже корисна функція – Duplicate Storage (сховок для дублікатів).

Ultimate Team – найпопулярніший режим футбольних ігор від EA. Там геймери збирають команди мрії з карток улюблених футболістів. Ці картки відрізняються характеристиками та особливостями, а також тим чи можна їх продати за ігрову валюту. Одночасно в колекції геймера може перебувати лише одна картка певного типу та гравця. Ті картки, які не продаються, доводиться використовувати для обміну на інших гравців чи паки з картками в SBC, або ж просто "викидати".

Одна з карток Андрія Шевченка в EA FC 24 / Фото EA Sports

У EA FC 25, якщо вірити інсайдерам, геймерам стане куди легше з тим куди подіти дублікати, що не можна продати. Для цього у грі з'явиться вищезгаданий Duplicate Storage, який дозволить відкласти на потім, як очікується, до 100 карток.

Це нововведення викликало лише позитив у шанувальників ігор EA та підвищило ажіотаж до нової частини.