Засилля чітерів стало справжньою проблемою EA FC 25 і, схоже, що замість того аби вигадати надійний метод боротьби з ними в EA Sports вирішили розв'язати цю проблему дещо радикальніше, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку FGZnews в соцмережі X.

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ПК гравців можуть "відрізати" від інших

Річ у тому, що шахрайство в EA FC можливе лише з ПК, тож гравці на консолях можуть вбезпечити себе, вимкнувши в налаштуваннях пункт про крос-платформну гру.

Таким чином від вже згаданих чітерів найбільше страждають чесні гравці з комп'ютерів.

Схоже, що замість того аби створити надійну античіт систему для EA FC 26, в EA Sports планують взагалі відібрати в ПК-геймерів можливість грати з "консольщиками".

Про це повідомили на інсайдерській сторінці FGZnews.

Хоча ця інформація, безумовно, може виявитися лише чутками, шанувальники гри були обурені такою можливістю.

Більшість геймерів висміяли подібний підхід до розв'язання проблеми та висловили надію, що в EA все ж вигадають дещо краще, аніж просто залишити частину гравців наодинці з проблемою шахрайства.