Нова ера агресивної монетизації

Александер Дао, віцепрезидент EA з питань реклами та спонсорства, впевнений, що ігрова індустрія має величезний потенціал для вбудованої реклами. На його думку, розробникам варто замислюватися про рекламні майданчики ще на етапі створення гри, а не намагатися "втиснути" їх у вже готовий продукт. Про це пише видання Insider Gaming.

Особливу увагу приділяють умовно-безкоштовним іграм, як-от майбутній Skate, а також спортивним симуляторам. Компанія вже експериментує з брендами Mountain Dew та Visa у своїх футбольних проєктах. Наприклад, рекламна інтеграція бренду Lowe's у грі про американський футбол зібрала понад 1 мільярд показів.

Коли ви розробляєте нові проєкти чи безкоштовні ігри для консолей, правильний дизайн рекламного та брендового досвіду від самого початку робить його природнішим,

– прокоментував віцепрезидент з питань реклами та спонсорства в Electronic Arts Александер Дао.

Чому це відбувається саме зараз? Індустрія відеоігор переживає складні часи: витрати на розробку стрімко зростають, а великі студії проводять масові скорочення персоналу. У таких умовах компанії шукають нові стабільні джерела доходу. Аналітики зазначають, що доходи від реклами в мобільних іграх зросли з 45 мільярдів доларів до 55 мільярдів доларів лише за 2025 рік. Це змушує видавців замислитися над перенесенням успішного досвіду на "великі" платформи.

EA вже інтегрувала свою рекламну платформу безпосередньо у рушій Frostbite, який використовують для створення Battlefield та Madden. Це дозволяє рекламодавцям розміщувати свої оголошення у різних точках ігрового світу та відстежувати, як гравці з ними взаємодіють.

Ігри представляють таку ж велику рекламну можливість, як свого часу соціальні мережі чи телебачення,

– додав Дао.

Попри побоювання спільноти щодо настирливості такої реклами, EA намагається встановити галузеві стандарти вимірювання переглядів. Компанія співпрацює з організаціями на кшталт Interactive Advertising Bureau, щоб зробити рекламу прозорою та передбачуваною для ринку. Проте залишається відкритим питання, як геймери, що купують ігри за повну вартість, сприймуть появу віртуальних білбордів у своїх улюблених світах.