Новая эра агрессивной монетизации

Александр Дао, вице-президент EA по вопросам рекламы и спонсорства, уверен, что игровая индустрия обладает огромным потенциалом для встроенной рекламы. По его мнению, разработчикам стоит задумываться о рекламных площадках еще на этапе создания игры, а не пытаться "втиснуть" их в уже готовый продукт. Об этом пишет издание Insider Gaming.

Особое внимание уделяется условно-бесплатным играм, таким как будущая Skate, а также спортивным симуляторам. Компания уже экспериментирует с брендами Mountain Dew и Visa в своих футбольных проектах. Например, рекламная интеграция бренда Lowe's в игре об американском футболе собрала более 1 миллиарда просмотров.

Когда вы разрабатываете новые проекты или бесплатные игры для консолей, правильный дизайн рекламного и брендового опыта с самого начала делает его более естественным,

– прокомментировал вице-президент по вопросам рекламы и спонсорства в Electronic Arts Александр Дао.

Почему это происходит именно сейчас? Индустрия видеоигр переживает сложные времена: затраты на разработку стремительно растут, а большие студии проводят массовые сокращения персонала. В таких условиях компании ищут новые стабильные источники дохода. Аналитики отмечают, что доходы от рекламы в мобильных играх выросли с 45 миллиардов долларов до 55 миллиардов долларов только за 2025 год. Это заставляет издателей задуматься о переносе успешного опыта на "большие" платформы.

EA уже интегрировала свою рекламную платформу непосредственно в движок Frostbite, который используется для создания Battlefield и Madden. Это позволяет рекламодателям размещать свои объявления в различных точках игрового мира и отслеживать, как игроки с ними взаимодействуют.

Игры представляют собой такую же большую рекламную возможность, как в свое время социальные сети или телевидение,

– добавил Дао.

Несмотря на опасения сообщества относительно навязчивости такой рекламы, EA пытается установить отраслевые стандарты измерения просмотров. Компания сотрудничает с такими организациями, как Interactive Advertising Bureau, чтобы сделать рекламу прозрачной и предсказуемой для рынка. Однако остается открытым вопрос, как геймеры, покупающие игры по полной стоимости, воспримут появление виртуальных рекламных щитов в своих любимых мирах.