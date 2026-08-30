Інформація про гру просочилася на популярний форум ResetEra, де користувачі поширили відео тривалістю понад дві хвилини, повідомляє 24 Канал.

Шалений ажіотаж від зливу

У ролику можна побачити кілька "сирих" кат-сцен, польоти Тоні Старка між хмарочосами, бойову систему гри та систему налаштування броні знаменитого супергероя.

Натомість аби відмовчуватися, розробники швидко створили офіційний акаунт для гри у X та вийшли до геймерів зі зверненням, визнавши автентичність цих матеріалів.

Ну, це пішло не за планом. Але тепер ви знаєте, і ми маємо показати вам набагато більше. Побачимося, коли будемо готові,

– прокоментували EA Motive.

Попри те, що матеріали явно є чорновиком та містять водяний знак та тимчасові елементи інтерфейсу, окремі фрагменти гри вже виглядають напрочуд якісно.

Користувачі мережі залишилися в захваті від фірмового костюма Тоні Старка та захопливого геймплею, який комбінує повітряний і наземний бій.

Злитий трейлер: перегляньте ролик

Нагадаємо, що EA спільно з Marvel Games анонсували Marvel's Iron Man ще у вересні 2022 року. Тоді розробники описали майбутню гру як пригодницький екшен від третьої особи для одного гравця з оригінальним сюжетом.

Протягом наступних років про гру не було чутно майже взагалі, тому раптова поява цілого трейлера у мережі викликала справді величезний ажіотаж. Підтвердженням цьому є те, що допис зі зверненням творців проєкту набрав понад 236 тисяч вподобань.

Хоча нам далеко не те що до дати релізу, а бодай до першого офіційного трейлера, фанати отримали чіткий сигнал: робота над грою триває, і вона може стати важливою подією в індустрії супергеройських ігор.