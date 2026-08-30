Информация об игре просочилась на популярный форум ResetEra, где пользователи распространили видео продолжительностью более двух минут, сообщает 24 Канал.

Безумный ажиотаж вокруг утечки

В ролике можно увидеть несколько "сырых" кат-сцен, полеты Тони Старка между небоскребами, боевую систему игры и систему настройки брони знаменитого супергероя.

Вместо того чтобы молчать, разработчики быстро создали официальный аккаунт игры в X и обратились к геймерам с заявлением, признав подлинность этих материалов.

Ну, это пошло не по плану. Но теперь вы знаете, и у нас есть что показать вам гораздо больше. Увидимся, когда будем готовы,

– прокомментировали в EA Motive.

Несмотря на то, что материалы явно являются черновиком и содержат водяной знак и временные элементы интерфейса, отдельные фрагменты игры уже выглядят удивительно качественно.

Пользователи сети были в восторге от фирменного костюма Тони Старка и захватывающего геймплея, сочетающего воздушный и наземный бой.

Утеченный трейлер: посмотрите ролик

Напомним, что EA совместно с Marvel Games анонсировали Marvel's Iron Man еще в сентябре 2022 года. Тогда разработчики описали будущую игру как приключенческий экшен от третьего лица для одного игрока с оригинальным сюжетом.

В течение следующих лет об игре почти ничего не было слышно, поэтому внезапное появление полноценного трейлера в сети вызвало поистине огромный ажиотаж. Подтверждением этому служит то, что пост с обращением создателей проекта набрал более 236 тысяч лайков.

Хотя нам еще далеко не только до даты релиза, но даже до первого официального трейлера, фанаты получили четкий сигнал: работа над игрой продолжается, и она может стать важным событием в индустрии игр о супергероях.