Усе не за планом – творці гри про Залізну людину терміново звернулися до геймерів після зливу

У мережу неочікувано потрапив чорновий трейлер майбутнього супергеройського бойовика про Залізну людину від EA Motive. Розробники не розгубилися та вийшли до геймерів зі зверненням.

Інформація про гру просочилася на популярний форум ResetEra, де користувачі поширили відео тривалістю понад дві хвилини, повідомляє 24 Канал.

Шалений ажіотаж від зливу

У ролику можна побачити кілька "сирих" кат-сцен, польоти Тоні Старка між хмарочосами, бойову систему гри та систему налаштування броні знаменитого супергероя.

Натомість аби відмовчуватися, розробники швидко створили офіційний акаунт для гри у X та вийшли до геймерів зі зверненням, визнавши автентичність цих матеріалів.

Ну, це пішло не за планом. Але тепер ви знаєте, і ми маємо показати вам набагато більше. Побачимося, коли будемо готові,

– прокоментували EA Motive.

Well, that didn't go as planned. But now you know, and we've got a lot more to show you. See you when we’re ready. pic.twitter.com/tU4TtUoZYZ — Marvel's Iron Man (@ironmangame) August 28, 2026

Попри те, що матеріали явно є чорновиком та містять водяний знак та тимчасові елементи інтерфейсу, окремі фрагменти гри вже виглядають напрочуд якісно.

Користувачі мережі залишилися в захваті від фірмового костюма Тоні Старка та захопливого геймплею, який комбінує повітряний і наземний бій.

Злитий трейлер: перегляньте ролик

Cropped Version of leaked Iron Man Game Trailerpic.twitter.com/MKYmTSD4y1 — HustlerRelic (@needlessrelic16) August 28, 2026

Нагадаємо, що EA спільно з Marvel Games анонсували Marvel's Iron Man ще у вересні 2022 року. Тоді розробники описали майбутню гру як пригодницький екшен від третьої особи для одного гравця з оригінальним сюжетом.

Протягом наступних років про гру не було чутно майже взагалі, тому раптова поява цілого трейлера у мережі викликала справді величезний ажіотаж. Підтвердженням цьому є те, що допис зі зверненням творців проєкту набрав понад 236 тисяч вподобань.

Хоча нам далеко не те що до дати релізу, а бодай до першого офіційного трейлера, фанати отримали чіткий сигнал: робота над грою триває, і вона може стати важливою подією в індустрії супергеройських ігор.