Остаточний нокаут – EA скасувала перезапуск відомого симулятора боксу

Видавець Electronic Arts скасував плани щодо розробки нової частини популярної у минулому серії симуляторів боксу. Фанатам доведеться чекати на повернення легенди ще невизначений термін.

Ось уже 15 років шанувальники франшизи Fight Night не отримують нової гри і всі їхні сподівання вчергове були розбиті EA, інформує Insider Gaming.

Тиха відміна перезапуску та втрачені сподівання

Розробка оновленої версії Fight Night тривала протягом кількох років і навіть пройшла стадію превиробництва. Компанія планувала випустити гру одразу після релізу симулятора змішаних єдиноборств EA Sports UFC 6.

Проте керівництво студії вирішило остаточно зупинити проєкт. Сам процес розробки поставили на паузу ще раніше, а остаточне рішення про скасування ухвалили близько року тому.

Будь-що, що відбудеться з серією надалі, стане абсолютно новим проєктом,

– прокоментували джерела, обізнані із ситуацією всередині компанії.

Серія Fight Night тривалий час залишалася одним із найуспішніших спортивних брендів Electronic Arts. Після виходу Fight Night 2004 року видавець випустив ще чотири гри протягом наступних семи років, зробивши франшизу основою своєї лінійки.

Останнім релізом стала Fight Night Champion 2011 року. Ця частина відрізнялася значно похмурішою атмосферою та стала першою грою EA Sports, яка отримала дорослий віковий рейтинг ESRB. Відтоді серія перебуває в повній "заморозці".

Трейлер гри: дивіться відео

Попри скасування попередніх розробок, історія Fight Night може отримати новий поворот завдяки глобальним змінам у керівництві EA.

У серпні 2026 року консорціум на чолі з Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії, компаніями Silver Lake та Affinity Partners завершив викуп видавця за 55 мільярдів доларів. Його каталізатором виступив Джарред Кушнер – зять президента Трампа.

Саудівська Аравія активно інвестує в реальний професійний бокс, володіє авторитетним виданням The Ring і фінансує видовищні поєдинки за участю Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Тож нові власники цілком можуть повернутися до обговорення боксерського симулятора, але будь-яка розробка стартуватиме з чистого аркуша.