Компанія EA Sports офіційно оголосила хто ж стане першим "амбасадором" нового футбольного симулятора EA FC 27, повідомляє 24 Канал.

Нова ера футбольного симулятора

Шанс прикрасити собою обкладинку найбільш очікуваної спортивної гри року випав французькому голеадору Кіліану Мбаппе, який встановив історичне досягнення на ЧС 2026.

Офіційний анонс підтвердив, що нападник стане "обличчям" видання Ultimate Edition.

Цікаво, що EA вже співпрацювали з футболістом у минулому, коли проєкт компанії ще мав іншу назву. Мбаппе тричі був обличчям ігор серії – у FIFA 21, 22 та 23.

Це рішення знаменує собою початок активної фази просування продукту, оскільки розробники вже змінили візуальне оформлення соціальних мереж під нову стилістику. Повна презентація проекту запланована на четвер, 23 липня.

Знову на обкладинці. Готові розпочати знову,

– прокоментували анонс EA SPORTS FC на платформі X .

Back on the cover. Ready to go again.@KMbappe leads the #FC27 Cover. See the full reveal, July 23: https://t.co/6QAaAVGU75 pic.twitter.com/u8zPbxJH2J — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 21, 2026

Попри те, що розробники поки що тримають деталі ігрового процесу в секреті, надійні інсайдери вже розкрили ключові дати.

Гравці очікують на світовий реліз 25 вересня, а власники преміального видання зможуть вийти на віртуальне поле значно раніше – 18 вересня.

Однією з найцікавіших новинок гри має стати режим відкритого світу. Згідно з витоками, він працюватиме як соціальний хаб, де користувачі зможуть створювати власних аватарів, спілкуватися з іншими гравцями та брати участь у різноманітних міні-іграх.

Реакція спільноти на анонс виявилася неоднозначною. Частина фанатів висловлює невдоволення станом серверів у попередніх частинах та вимагає від EA Sports зосередитися на виправленні технічних проблем і швидкості ігрового процесу. Також геймери активно обговорюють конкуренцію з майбутньою GTA 6.

Більш детальну оцінку амбіціям розробників можна буде дати вже після виходу офіційного трейлера, який розкриє перші подробиці оновлених режимів Career Mode та Ultimate Team.