Що вже відомо про екранізацію The Last Guardian?

Sony Pictures та PlayStation Productions почали роботу над фільмом за мотивами загадкової та атмосферної гри Фуміто Уеди, яка вийшла на PlayStation 4 у 2016 році. Екранізація The Last Guardian зараз перебуває на початковій стадії, тому деталей про акторський склад, режисера чи дату премʼєри ще немає. Ексклюзивну інформацію про розробку поширив популярний інсайдер DanielRPK, який раніше вже надавав правдиву інформацію про інші екранізації, пише 24 Канал.

The Last Guardian розповідає історію хлопчика, котрий опиняється у древніх руїнах поруч із гігантською істотою Тріко – напівптахом-напівссавцем. Гру відзначають за сильну емоційну складову, унікальні механіки співпраці з істотою та інтригуючий світ, який створює відчуття справжньої дружби і довіри.

Саме взаємодія героя і Тріко стала серцем ігрової історії та головною особливістю, яку прагнуть зберегти при перенесенні на екран. Однак питання, як авторам фільму вдасться відтворити унікальний досвід взаємостосунків та емоційної привʼязаності, який гравці отримували через геймплей, вже активно обговорюється у професійних колах та серед фанатів.

Історія ігрової розробки The Last Guardian свого часу стала предметом жвавих обговорень: проєкт анонсували ще у 2009 році, він пережив роки затримок, зміну поколінь консолей та складнощі дизайну. Все ж проєкт Фуміто Уеди завершився випуском на PS4 і його досі можна купити в ігрових магазинах. Попри скромні продажі, гру активно хвалили за глибокий наратив і художній стиль, завдяки чому вона стала культовою.

Новий фільм приєднається до лінійки екранізацій PlayStation, поряд із вже успішними "The Last of Us", "Twisted Metal", "Uncharted" та численними майбутніми проєктами, серед яких "Ghost of Tsushima", "Days Gone" та "Until Dawn".