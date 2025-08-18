Что уже известно об экранизации The Last Guardian?

Sony Pictures и PlayStation Productions начали работу над фильмом по мотивам загадочной и атмосферной игры Фумито Уэды, которая вышла на PlayStation 4 в 2016 году. Экранизация The Last Guardian сейчас находится на начальной стадии, поэтому деталей об актерском составе, режиссере или дате премьеры еще нет. Эксклюзивную информацию о разработке распространил популярный инсайдер DanielRPK, который ранее уже предоставлял правдивую информацию о других экранизациях, пишет 24 Канал.

Смотрите также Fortnite выпустил тематическую коллекцию ювелирных изделий

The Last Guardian рассказывает историю мальчика, который оказывается в древних руинах рядом с гигантским существом Трико – полуптицей-полузавром. Игру отмечают за сильную эмоциональную составляющую, уникальные механики сотрудничества с существом и интригующий мир, который создает ощущение настоящей дружбы и доверия.

Именно взаимодействие героя и Трико стало сердцем игровой истории и главной особенностью, которую стремятся сохранить при переносе на экран. Однако вопрос, как авторам фильма удастся воссоздать уникальный опыт взаимоотношений и эмоциональной привязанности, который игроки получали через геймплей, уже активно обсуждается в профессиональных кругах и среди фанатов.

История игровой разработки The Last Guardian в свое время стала предметом оживленных обсуждений: проект анонсировали еще в 2009 году, он пережил годы задержек, смену поколений консолей и сложности дизайна. Все же проект Фумито Уэды завершился выпуском на PS4 и его до сих пор можно купить в игровых магазинах. Несмотря на скромные продажи, игру активно хвалили за глубокий нарратив и художественный стиль, благодаря чему она стала культовой.

Новый фильм присоединится к линейке экранизаций PlayStation, наряду с уже успешными "The Last of Us", "Twisted Metal", "Uncharted" и многочисленными будущими проектами, среди которых "Ghost of Tsushima", "Days Gone" и "Until Dawn".