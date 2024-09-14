Колишній гравець Monte розкритикував атмосферу в команді з CS 2 та видав секрет Woro2k

Колишній гравець з Counter-Strike 2 української організації Monte розкритикував атмосферу в колективі та розповів неприємну інформацію про Володимира Велетнюка, більш відомого як Woro2k.

З недавньої пори команда Monte з CS 2 майже повністю складається з польських гравців, але до цього організація мала інтернаціональний колектив, одним з членів якого був словак Мартін "STYKO" Стік.

До теми Woro2k вперше розповів чому покинув Monte – у команді назрівав конфлікт

В Monte творився безлад

У відео на своєму YouTube каналі кіберспортсмен вирішив розповісти про співпрацю з Monte та те чому покинув організацію.

Як повідомив Мартін, в колективі творився справжній "безлад" і ніхто з гравців не почував себе щасливим.

Monte мали більше проблем, ніж Apeks (попередня команда Стіка – ред.). Я не думав, що це можливо, але так воно й було,

– сказав STYKO.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

Коли ж усі гравці зрозуміли, що організації потрібні зміни, то все і зовсім розсипалося.

Один зі співзасновників Monte та снайпер команди з CS 2 Володимир "Woro2k" Велетнюк сів на лаву запасних, а Стік перестав тренуватися з командою та з'являвся лише на офіційних зустрічах аби не відбирати в колективу очків, потрібних для кваліфікації на турніри.

Повне відео кіберспортсмена – дивитися ролик

Також STYKO дещо вразив вчинок Велетнюка, який вже невдовзі кликав його у свій новий колектив – команду відомого стримера під назвою DRILLAS.

Річ у тому, що якби Стік погодився на таку пропозицію, то Monte втратили б своє місце на закритій кваліфікації до RMR, яку вони зрештою провалили.

Мені це не сподобалося, бо я маю контракт з Monte, а поки я на контракті з командою, я роблю все що в моїх силах для її успіху,

– розповів Мартін.

Контракт словацького гравця досі діє та скінчиться лише 20 вересня, але він вже готовий до пропозицій щодо співпраці та планує потрапити на Мейджор у 2025 році.