С недавней поры команда Monte по CS 2 почти полностью состоит из польских игроков, но до этого организация имела интернациональный коллектив, одним из членов которого был словак Мартин "STYKO" Стик.

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В Monte творился беспорядок

В видео на своем YouTube канале киберспортсмен решил рассказать о сотрудничестве с Monte и о том, почему покинул организацию.

Как сообщил Мартин, в коллективе творился настоящий "беспорядок" и никто из игроков не чувствовал себя счастливым.

Monte имели больше проблем, чем Apeks (предыдущая команда Стика – ред.). Я не думал, что это возможно, но так оно и было,

– сказал STYKO.

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Когда же все игроки поняли, что организации нужны изменения, то все и вовсе рассыпалось.

Один из соучредителей Monte и снайпер команды по CS 2 Владимир "Woro2k" Велетнюк сел на скамейку запасных, а Стик перестал тренироваться с командой и появлялся только на официальных встречах, чтобы не отбирать у коллектива очков, необходимых для квалификации на турниры.

Полное видео киберспортсмена – смотреть ролик

Также STYKO несколько поразил поступок Великана, который уже вскоре звал его в свой новый коллектив – команду известного стримера под названием DRILLAS.

Дело в том, что если бы Стик согласился на такое предложение, то Monte потеряли бы свое место на закрытой квалификации к RMR, которую они в итоге провалили.

Мне это не понравилось, потому что я имею контракт с Monte, а пока я на контракте с командой, я делаю все что в моих силах для ее успеха,

– рассказал Мартин.

Контракт словацкого игрока до сих пор действует и закончится только 20 сентября, но он уже готов к предложениям о сотрудничестве и планирует попасть на Мейджор в 2025 году.