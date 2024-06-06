Це рекорд: хтось заплатив понад мільйон доларів за ексклюзивний скін для Counter-Strike

Багато ігор пропонують додатковий контент за окрему плату. Це можуть бути налаштування інтерфейсу, новий одяг, скіни для NPC чи зброї. Зазвичай усе це коштує не дуже дорого, хоча трапляються рідкісні предмети, за які можуть попросити кілька тисяч доларів. Але те, що сталося в Counter-Strike б'є всі можливі рекорди.

Що купили

Популярний стример написав у своєму твітері, що скін для зброї АК-47 став найдорожчим для Counter-Strike у всій історії гри. Принаймні для тих товарів, які продавались у відкритому доступі. Це не перший випадок, коли скіни для культового тактичного шутера від Valve продаються за високу ціну, але, зважаючи на понад мільйон доларів, це найвища ціна, яку коли-небудь вдавалося зібрати.

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Скін, про який йдеться, це StatTrak Factory New AK-47 у візерунку Blue Gem 661. Хоча ми знаємо, що його продали за понад мільйон доларів, конкретна сума до останнього долара не розголошується.

Цей скін — справжній унікальний косметичний продукт, який був представлений у CS:GO у 2013 році, і хоча версії в стані "Мінімальний знос" вже були помічені раніше в інших гравців, ніхто не бачив варіанту "Factory New" до початку цього року, коли про відкриття скіна стало відомо громадськості. Тоді стримери та гравці Counter-Strike підрахували, що якщо його виставити на продаж, то він може коштувати до мільйона доларів. Востаннє StarTrak 661 з'явився у продажу два роки тому, коли версія "Мінімальний знос" коштувала 400 000 доларів.

Цінність цього предмета значною мірою зумовлена забарвленням скіна Blue Gem, яке надає АК-57 блискучого синього металевого вигляду. Скіни Blue Gem є найбільш рідкісними й, відповідно, найдорожчими скінами в Counter-Strike. Джейк Лакі опублікував відео, на якому він демонструє скін в дії, щоб кожен міг подивитися, скільки грошей невідома людина заплатила за нього

Раніше власник ножа в кольорі Blue Gem відхилив пропозицію в розмірі близько 1,5 мільйона доларів, що зробило б його найдорожчим скіном Counter-Strike з усіх існуючих.