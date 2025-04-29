Гра базується на оригінальній Elden Ring, тому має схожі технічні потреби, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що Elden Ring: Nightreign – це відгалуження від основної гри, дія якого відбувається в альтернативній версії світу Beyond the Grave.

Дивіться також Blizzard обрала студію, яка займеться розробкою нової гри StarCraft та мобільною Overwatch

Гравцям, поодинці або у складі команди, доведеться вижити протягом трьох ігрових днів (по 15 хвилин кожен) і здолати Володаря Ночі.

Гру можна буде запускати навіть на відносно старому обладнанні. Зокрема, вистачить відеокарти GeForce GTX 1060 з 3 ГБ пам’яті та 12 ГБ оперативної пам’яті. Водночас вимоги до процесора зросли – замість Intel Core i5-8400 тепер потрібен щонайменше Core i5-10600.

Мінімальні системні вимоги Elden Ring: Nightreign:

ОС: Windows 10;

Процесор: Intel Core i5-10600 або AMD Ryzen 5 5500;

Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (3 ГБ) або AMD Radeon RX 580 (4 ГБ);

Оперативна пам’ять: 12 ГБ;

DirectX: версія 12;

Місце на диску: 30 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги:

ОС: Windows 11;

Процесор: Intel Core i5-11500 або AMD Ryzen 5 5600;

Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 ГБ) або AMD Radeon RX Vega 56 (8 ГБ);

Оперативна пам’ять: 16 ГБ;

DirectX: версія 12;

Місце на диску: 30 ГБ.

У грі обіцяють кооперативний режим для трьох гравців (режим для двох не передбачено), нову ігрову механіку, а також босів із серії Dark Souls. Передбачено переклад текстів російською мовою.

Elden Ring: Nightreign вийде на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та S. До кінця 2025 року гру планують розширити новими керованими персонажами та босами – ці доповнення будуть платними.

А тим часом Elden Ring розійшлася накладом у 30 мільйонів копій. Нагадаємо, що гра отримала високі оцінки та здобула головну нагороду The Game Awards 2022.