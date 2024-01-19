В останньому доповненні The Elder Scrolls Online гравці будуть досліджувати знайомий регіон із серії та налаштовувати свої заклинання.

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The Elder Scrolls Online: Gold Road

Як і очікувалося, цей останній розділ The Elder Scrolls Online представляє нову зону з кількома різними біомами та великою кількістю квестів, підземель і потужних босів, яких потрібно здолати.

Події розділу Gold Road розгортаються в зоні Вест-Велд на захід від Сіроділу, розташованій у просторі між Золотим Берегом, Маршею Женців і Краглорном. Ті, хто грав у The Elder Scrolls 4: Oblivion, уже знайомі з цим регіоном та його центральним містом Скінградом.

Ключова функція, яка з'явиться із цим розширенням – це те, про що гравці міркували роками: створення заклинань за допомогою скрайбінгу. Однак не варто будувати величезні очікування, оскільки система Scribing призначена як "попередник" для створення заклинань в Oblivion і не буде матиме настільки вільних і руйнівних форм.

Трейлер глави Gold Road: дивіться відео

Хоча гравці не можуть створити власне заклинання з нуля, система гри допускає величезну кількість перестановок, і буде цікаво подивитися, як скрайбінг впливає на формування персонажа в The Elder Scrolls Online.

Новий розділ вже 3 червня 2024 року вийде на ПК, а з 18 червня – на консолях Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 та PS4.