В последнем дополнении The Elder Scrolls Online игроки будут исследовать знакомый регион из серии и настраивать свои заклинания.

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The Elder Scrolls Online: Gold Road

Как и ожидалось, этот последний раздел The Elder Scrolls Online представляет новую зону с несколькими разными биомами и обилием квестов, подземельй и мощных боссов, которых нужно одолеть.

События раздела Gold Road разворачиваются в зоне Вест-Уэлл западнее Сиродила, расположенной в пространстве между Золотым Берегом, Маршей Жнецов и Краглорном. Игравшие в The Elder Scrolls 4: Oblivion уже знакомы с этим регионом и его центральным городом Скинградом.

Ключевая функция, которая появится с этим расширением – это то, о чем игроки рассуждали годами: создание заклинаний с помощью скрайбинга. Однако не стоит строить огромные ожидания, поскольку система Scribing предназначена как "предшественник" для создания заклинаний в Oblivion и не будет иметь столь свободных и разрушительных форм.

Трейлер главы Gold Road: смотрите видео

Хотя игроки не могут создать собственное заклинание с нуля, система игры допускает огромное количество перестановок и будет интересно посмотреть, как скрайбинг влияет на формирование персонажа в The Elder Scrolls Online.

Новый раздел уже 3 июня 2024 выйдет на ПК, а с 18 июня – на консолях Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4.