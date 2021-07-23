Революційний "любовний лист": Electronic Arts представила унікальний режим з Battlefield 2042

Компанія Electronic Arts продовжує знайомити гравців з відеогрою Battlefield 2042. Цього разу вона представила новий революційний режим, який з'явиться у цій грі.

Кілька тижні тому компанія Electronic Arts офіційно представила нову частину в популярній серії Battlefield. Тоді розробники розповіли чимало цікавого про цю відеогру, а також відзначили, що працюють над секретним режимом (їхній "любовний лист"), який має сподобатися всім справжнім шанувальникам серії.

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Зрозуміло, що вони змогли заінтригувати геймерів, які з нетерпінням стали чекати на презентацію EA Play Live. Остання пройшла вчора, а загалом розробники навряд чи розчарували шанувальників. Річ у тім, що Battlefield Portal – це платформа для створення своїх унікальних сценаріїв, а не звичайний режим гри.

Відомо, що у Battlefield Portal з'явиться контент з Battlefield 2042, а також з попередніх частин цієї серії: Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 та Battlefield 3. Варто відзначити, що йдеться про карти, зброю, транспорт та спорядження. Геймери отримають у своє розпорядження спеціальний редактор (працює навіть у браузері), де зможуть комбінувати всі ці елементи.

Тобто за допомогою різноманітних інструментів користувачі зможуть реалізовувати навіть найбожевільніші задуми. Наприклад, можна буде влаштовувати бої між солдатами (технікою) з різних епох, чи матчі у різноманітних форматах (ножі проти дефібриляторів). Загалом розробники відзначили, що вони не працювали над балансом у Battlefield Portal, бо це порушило б всю його концепцію. Щоправда, це взагалі не проблема, бо геймери зможуть самі налаштувати потрібний їм баланс.

Також відомо, що подібними роботами можна буде ділитися з іншими користувачами, а найкращі проєкти розробники планують відзначати. Можливо, геймери навіть зможуть створити новий популярний режим у межах Battlefield Portal. Наостанок варто відзначити, що автори планують періодично оновлювати цю платформу. А загалом доступ до Battlefield Portal отримають всі власники відеогри Battlefield 2042.

Трейлер Battlefield Portal – відео