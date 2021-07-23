Несколько недель назад компания Electronic Arts официально представила новую часть в популярной серии Battlefield. Тогда разработчики рассказали немало интересного об этой видеоигре, а также отметили, что работают над секретным режимом (их "любовное письмо"), который должен понравиться всем настоящим поклонникам серии.

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Понятно, что они смогли заинтриговать геймеров, которые с нетерпением стали ждать презентацию EA Play Live. Последняя прошла вчера, а в целом разработчики вряд ли разочаровали поклонников. Дело в том, что Battlefield Portal – это платформа для создания своих уникальных сценариев, а не обычный режим игры.

Известно, что в Battlefield Portal появится контент из Battlefield 2042, а также из предыдущих частей этой серии: Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 и Battlefield 3. Стоит отметить, что речь идет о картах, оружие, транспорте и снаряжении. Геймеры получат в свое распоряжение специальный редактор (работает даже в браузере), где смогут комбинировать все эти элементы.

То есть с помощью различных инструментов пользователи смогут реализовывать даже самые безумные замыслы. Например, можно будет устраивать бои между солдатами (техникой) из разных эпох, или матчи в различных форматах (ножи против дефибрилляторов). В целом разработчики отметили, что они не работали над балансом в Battlefield Portal, потому что это нарушило бы всю его концепцию. Правда, это вообще не проблема, потому что геймеры смогут сами настроить нужный им баланс.

Также известно, что подобными работами можно будет делиться с другими пользователями, а лучшие проекты разработчики планируют отмечать. Возможно, геймеры даже смогут создать новый популярный режим в рамках Battlefield Portal. Напоследок стоит отметить, что авторы планируют периодически обновлять эту платформу. А в целом доступ к Battlefield Portal получат все владельцы видеоигры Battlefield 2042.

Трейлер Battlefield Portal​ – видео