У Північній Кореї, де комп'ютером користуються одиниці, відкриють елітний комп'ютерний клуб

Кім Чен Ин здійснив традиційну інспекцію, щоб показати себе світові й перевірити виконання робіт. Цього разу диктатор відвідав щось схоже на розкішний комп'ютерний клуб, але без комп'ютерів.

Комп'ютери потрібно уявити

Пам'ятаєте кумедне відео, де західного журналіста приводять у звичайний неігровий комп'ютерний клуб у Північній Кореї, щоб він під наглядом цілої команди спецслужбістів подивився, як громадяни нібито користуються комп'ютерами та інтернетом? Натомість він почув лише тишу клавіатур і побачив людей, які бездумно водили мишкою по екрану, дивлячись на фейкову сторінку Google. То було одне з багатьох підтверджень, що з доступом до технологій у цьому утворенні, яке називає себе "країною", все дуже погано, повідомляє 24 Канал з посиланням на NATE Communications.

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КНДР загалом найбільше славиться своїми хакерами, які крадуть мільярди доларів по всьому західному світу, щоб фінансувати ядерну програму та війська. Оскільки ця територія є надзвичайно закритою, достеменно невідомо, скільки взагалі людей має доступ до комп'ютерів. Однак існують дані, що певна кількість еліт у столиці може користуватися технологіями, які перед цим проходять суворе налаштування і надають доступ лише до кількох державних сайтів, де користувачі можуть знайти пропаганду про божественного лідера Кім Чен Ина та демонічних західних ворогів.

З огляду на все це незрозуміло, для кого призначений ігровий комп'ютерний клуб, який зараз розбудовують у новому районі Пхеньяна. Цілком імовірно, що його зможуть відвідувати найближчі прихильники партії, але також є імовірність, що це чергова ширма, щоб створити ілюзію розвитку, технологічності та сучасності. Яскравий приклад цього ми бачимо на кордоні з Південною Кореєю, де КНДР побудувала ціле місто-привид, у якому ніхто не живе, а світло в порожніх будинках вмикається та вимикається за розкладом.

Деякі джерела згадують, що цей клуб передбачає участь у кіберспортивних заходах, хоча не зовсім зрозуміло, яких саме. Сумнівно, що тут є якісь кіберспортивні команди в умовах, коли уряд страчує за споживання західного контенту. В які ігри вони могли б грати? З ким? Хай там як, але уряд, який вигадує перемогу у футбольному матчі, в якому КНДР узагалі не брала участі, без проблем може вигадати й кіберспортивні команди.

На фотографіях ми бачимо довгі столи, численні комп'ютерні крісла, футуристичний інтер'єр стін, більярдний стіл у холі, багато світла (варто зазначити, що в КНДР з електроенергією все не дуже добре). Але ми не бачимо буквально жодного комп'ютера.



Комп'ютерний клуб у Північній Кореї / Фото поширене північнокорейськими державними ЗМІ



Комп'ютерний клуб у Північній Кореї / Фото поширене північнокорейськими державними ЗМІ

Багаторічний правитель цієї території, колись "відкушеної" Радянським Союзом від Кореї, каже: "Цей новий простір, що спеціалізується на послугах у сфері комп’ютерних ігор, є першою в нашій країні базою такого типу. Тому слід приділити особливу увагу системі експлуатації та підготовці персоналу", – цитує Кім Чен Ина видання GameInside.

Згідно з наявними даними, клуб вміщає до 300 користувачів одночасно. Ймовірно, це число не враховує глядачів потенційних турнірів. Диктатура каже, що після відкриття очікують на "велику популярність серед молоді". Коли заплановано відкриття і для кого, невідомо.