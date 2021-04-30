Відеогра Valheim вийшла ще на початку лютого та одразу стала дуже популярною серед геймерів. Гра має попит й зараз, а гравці поки не збираються покидати цей чарівний світ вікінгів. Напевно, кожен може знайти собі заняття до душі у Valheim.

Цікаво 10 балів цьому геймеру: ентузіаст відтворює Гоґвортс у відеогрі Valheim – фото

Зазвичай гравці у Valheim відзначаються відтворенням різноманітних відомих споруд чи незвичними способами гри. Щоправда, головний герой цієї історії вирішив зайнятися іншою діяльністю, але не менш цікавою. Користувач MRMNG​ захотів намалювати всіх створінь з цієї відеогри, а свою пригоду він розпочав ще 19 березня. Кожного дня ентузіаст ділиться малюнком якоїсь істоти та інформацією про неї.

Стартував він у локації з лугами, тому й перші його роботи були присвячені саме створінням з цих місць. На цей регіон художник витратив всього 6 днів, а в останній день поділився цікавим малюнком, де порівняв розміри всіх істот з цієї локації. Напевно, така робота може нагадати чималій кількості користувачів енциклопедії з тваринами. Далі був темний ліс (12 днів), болота (12 днів) та гори (9 днів). Ентузіаст відзначив, що найскладнішою локацією для нього стали саме гори. Зараз він вже почав роботу над рівнинами, хоча й додав, що трохи затримується, бо вирішив витратити більше часу на деяких мобів.

Користувачам у мережі його роботи дуже подобаються та збирають чимало вподобань та ретвітів (особливо порівняльні). Шанувальники Valheim відзначають високий рівень малюнків ентузіаста та додають, що його роботи більше схожі на офіційні концепт-арти гри. Також поки невідомо, чи буде ентузіаст розшукувати істот з нетипових біомів. Пропонуємо вам ознайомитися саме з порівняльними малюнками користувача MRMNG, а інші можна переглянути за цим посиланням.

Жителі лугів / Фото твітер MRMNG

Жителі темного лісу / Фото твітер MRMNG

Жителі боліт / Фото твітер MRMNG

Жителі гір / Фото твітер MRMNG