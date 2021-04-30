Видеоигра Valheim вышла еще в начале февраля и сразу стала очень популярной среди геймеров. Игра пользуется спросом и сейчас, а игроки пока не собираются покидать этот волшебный мир викингов. Наверное, каждый может найти себе занятие по душе в Valheim.

Интересно 10 очков этому геймеру: энтузиаст воссоздает Хогвартс в видеоигре Valheim – фото

Обычно игроки в Valheim отличаются воссозданием различных известных сооружений или необычными способами игры. Правда, главный герой этой истории решил заняться другой деятельностью, но не менее интересной. Пользователь MRMNG захотел нарисовать всех созданий с этой видеоигры, а свое приключение он начал еще 19 марта. Каждый день энтузиаст делится рисунком какого-то существа и информацией о нем.

Стартовал он в локации с лугами, поэтому и первые его работы были посвящены именно созданиям из этих мест. На этот регион художник потратил всего 6 дней, а в последний день поделился интересным рисунком, где сравнил размеры всех существ с этой локации. Наверное, такая работа может напомнить немалому количеству пользователей энциклопедии с животными. Далее был темный лес (12 дней), болота (12 дней) и горы (9 дней). Энтузиаст отметил, что самой сложной локацией для него стали именно горы. Сейчас он уже начал работу над равнинами, хотя и добавил, что немного задерживается, потому что решил потратить больше времени на некоторых мобов.

Пользователям в сети его работы очень нравятся и собирают немало лайков и ретвитов (особенно сравнительные). Поклонники Valheim отмечают высокий уровень рисунков энтузиаста и добавляют, что его работы больше похожи на официальные концепт-арты игры. Также пока неизвестно, будет ли энтузиаст разыскивать существ с нетипичных биомов. Предлагаем вам ознакомиться именно со сравнительными рисунками пользователя MRMNG, а другие можно посмотреть по этой ссылке.

Жители лугов / Фото твиттер MRMNG

Жители темного леса / Фото твиттер MRMNG

Жители болот / Фото твиттер MRMNG

Жители гор / Фото твиттер MRMNG