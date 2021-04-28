Интересной работой поделился пользователь Zabore на платформе Reddit. Он решил воспроизвести в игре Valheim замок Хогвартс и другие важные места из этой вселенной.

Наверное, все геймеры хоть что-то слышали о видеоигре Valheim, которая вышла еще в начале февраля. Игра мгновенно стала популярной, установила несколько рекордов и длительное время удерживалась в топах продаж. Стоит отметить, что Valheim и сейчас пользуется спросом среди геймеров, а в пиковый момент в игре может находиться до 100 тысяч игроков.

К теме Невероятное внимание к деталям и год работы: энтузиаст воссоздает Хогвартс в Minecraft – видео

Поклонники этой видеоигры знают, что для полного ее прохождения нужно просто одолеть всех боссов. Правда, большинство геймеров не хочет покидать волшебный мир викингов после этого, поэтому игроки и придумывают разнообразные задания для себя. Например, некоторые геймеры играют с интересными или сложными челленджами, а другие – пытаются воспроизводить различные сооружения в Valheim. Главного героя этой истории можно отнести именно к категории последних.

Геймер с никнеймом Zabore поделился оригинальной работой на Reddit. Его пост очень понравился пользователям этой платформы и быстро собрал 8 тысяч лайков и почти 150 комментариев. Энтузиаст решил воссоздать в Valheim замок Хогвартс и другие места, которые находятся вокруг этого сооружения. Работа еще продолжается, но уже сейчас можно увидеть площадку для квиддича, домик Хагрида и внешний вид самой школы. Также энтузиаст уже создал и украсил Большой зал, где проходили различные торжественные события.

Наверное, лучше всего сейчас выглядит именно площадка для игры в квиддич, хотя пока и не хватает газона или какого-то другого покрытия. Стоит отметить, что главный герой работает в творческом режиме, поскольку не хочет тратить время на сбор ресурсов и ферму. Zabore написал, что планирует воссоздать еще подземные помещения, а также больше поработать над Запретным лесом, который находится рядом с домиком Хагрида.

Площадка для квиддича / Фото Reddit Zabore

Домик Хагрида / Фото Reddit Zabore

Большой зал / Фото Reddit Zabore

Замок Хогвартс / Фото Reddit Zabore