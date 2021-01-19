Энтузиаст уже целый год воссоздает школу волшебников Хогвартс из фильмов о Гарри Поттере. Пользователям в сети очень понравилась такая вариация знаменитого замка, хоть пока и нет возможности загрузить карту с этой знаменитой постройкой.

На youtube-канале Planet Dragonod вышло очень интересное видео, которое понравится всем поклонникам серии фильмов "Гарри Поттер". Геймер решил воспроизвести известный замок Хогвартс в видеоигре Minecraft.

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Поклонники очень популярной видеоигры Minecraft уже неоднократно создавали разнообразные грандиозные структуры. Именно такие работы и помогают этому проекту до сих пор пользоваться спросом среди геймеров и оставаться в топе продаж. Дело в том, что в игре просто невероятные возможности для геймеров, которые хотят проявлять свои творческие способности. Также для этой видеоигры вышло уже немалое количество различных модификаций. Сейчас в игру можно загрузить уже что угодно, а энтузиастам надо только время на реализацию своих идей. Поэтому фанаты игры Minecraft иногда объединяются в группы и создают целые команды, хотя некоторые работают сами.

Энтузиаст с никнеймом Planet Dragonod работает сам, но масштаб его работы впечатляет. Он решил детально воссоздать легендарную Хогвартскую школу волшебства и колдовства. Автор отметил, что ориентируется на версию этого замка из фильмов, а не из книг. Planet Dragonod уже завершил все работы над внешним видом этой известной школы. Впереди работы над наполнением комнат и интерьером различных зал. В видео автор объяснил и показал различные интересные детали своей работы, а также отметил, что уже год работает над своей вариацией Хогвартса. После завершения всех работ, Planet Dragonod выпустит бесплатную версию этой карты, которую сможет скачать любой желающий.

Обзор этого виртуального замка уже посмотрело более 55 тысяч пользователей. В общем, геймерам очень понравилась такая вариация этой школы, а большинство отметило, что хочет уже попробовать прогуляться виртуальным Хогвартсом.

Смотрите видео с обзором Хогвартса в видеоигре Minecraft