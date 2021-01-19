Ентузіаст вже цілий рік відтворює школу чарівників Гоґвортс з фільмів про Гаррі Поттера. Користувачам у мережі дуже сподобалася така варіація знаменитого замку, хоч поки й немає можливості завантажити мапу з цією знаменитою спорудою.

На youtube-каналі Planet Dragonod вийшло дуже цікаве відео, яке сподобається всім шанувальникам серії фільмів "Гаррі Поттер". Геймер вирішив відтворити відомий замок Гоґвортс у відеогрі Minecraft.

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Шанувальники дуже популярної відеогри Minecraft вже неодноразово створювали різноманітні грандіозні структури. Саме такі роботи й допомагають цьому проєкту ще досі мати попит серед геймерів та залишатися у топі продажів. Річ у тім, що у грі просто неймовірні можливості для геймерів, які хочуть проявляти свої творчі здібності. Також для цієї відеогри вийшла вже чимала кількість різноманітних модифікацій. Зараз у гру можна завантажити вже будь-що, а ентузіастам треба лише час на реалізацію своїх ідей. Тому фанати гри Minecraft іноді об'єднуються у групи та створюють цілі команди, хоча деякі працюють самі.

Ентузіаст з нікнеймом Planet Dragonod працює сам, але масштаб його роботи вражає. Він вирішив детально відтворити легендарну Гоґвортську школу чарів і чаклунства. Автор відзначив, що орієнтується на версію цього замку з фільмів, а не з книг. Planet Dragonod вже завершив всі роботи над зовнішнім виглядом цієї відомої школи. Попереду роботи над наповненням кімнат та інтер'єром різноманітних зал. У відео автор пояснив та показав різноманітні цікаві деталі своєї роботи, а також відзначив, що вже рік працює над своєю варіацією Гоґвортсу. Після завершення всіх робіт, Planet Dragonod випустить безкоштовну версію цієї мапи, яку зможе завантажити будь-хто.

Огляд цього віртуального замку вже переглянуло понад 55 тисяч користувачів. Загалом, геймерам дуже сподобалася така варіація цієї школи, а більшість відзначила, що хоче вже спробувати прогулятися віртуальним Гоґвортсом.

Дивіться відео з оглядом Гоґвортсу у відеогрі Minecraft