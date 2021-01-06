Музей 2020 року у відеогрі Minecraft: ентузіаст провів масштабну роботу – відео
Шанувальник Minecraft створив у відеогрі музей з найголовнішими подіями за 2020 рік. Користувачі з платформи reddit високо оцінили цю віртуальну роботу.
На платформі reddit набуває популярності пост геймера з нікнеймом wanzie12, у якому він поділився результатом своєї масштабної роботи. Цей пост дуже сподобався іншим користувачам: понад 32 тисячі лайків та майже 900 коментарів менше ніж за три дні.
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Геймер розпочав свою роботу над цим проєктом ще влітку, але завершив лише зараз. Будь-хто може проїхатися на вагонетці та згадати всі важливі події, які відбулися у 2020 році. На потрібних станціях вона пригальмовує, щоб користувачі могли детальніше розгледіти представлену експозицію. Всі бажаючі можуть завантажити мапу та проїхатися у цьому музеї. Користувач wanzie12 закріпив посилання для завантаження мапи у коментарі під цим постом на платформі reddit.
У музей 2020 року від користувача wanzie12 потрапили наступні події:
- Січень – конфлікт між США та Іраном.
- Лютий – лісові пожежі в Австралії.
- Березень – коронавірус.
- Квітень – обвал мосту в Італії.
- Травень – смерть Джорджа Флойда.
- Червень – конфлікт Індії та Китаю.
- Липень – успішний запуск марсоходу "Персеверанс".
- Серпень – вибухи в порту Бейрута.
- Вересень – авіакатастрофа в Україні.
- Жовтень – вбивство вчителя у Франції.
- Листопад – президентські вибори у США.
- Грудень – вакцина від коронавірусу.
Дивіться відео з оглядом музею 2020 року у відеогрі Minecraft
MinecraftВідеогра від студії Mojang, яка вийшла у 2011 році. За жанром це "пісочниця" у відкритому світі з виглядом від першої чи третьої особи. Ця гра дає змогу геймерам проявляти їх творчі здібності. Minecraft отримала загальне визнання серед ігрової преси, безліч нагород та стала найпродаванішою відеогрою в історії.
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