Шанувальник Minecraft створив у відеогрі музей з найголовнішими подіями за 2020 рік. Користувачі з платформи reddit високо оцінили цю віртуальну роботу.

На платформі reddit набуває популярності пост геймера з нікнеймом wanzie12, у якому він поділився результатом своєї масштабної роботи. Цей пост дуже сподобався іншим користувачам: понад 32 тисячі лайків та майже 900 коментарів менше ніж за три дні.

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Геймер розпочав свою роботу над цим проєктом ще влітку, але завершив лише зараз. Будь-хто може проїхатися на вагонетці та згадати всі важливі події, які відбулися у 2020 році. На потрібних станціях вона пригальмовує, щоб користувачі могли детальніше розгледіти представлену експозицію. Всі бажаючі можуть завантажити мапу та проїхатися у цьому музеї. Користувач wanzie12 закріпив посилання для завантаження мапи у коментарі під цим постом на платформі reddit.

У музей 2020 року від користувача wanzie12 потрапили наступні події:

Січень – конфлікт між США та Іраном.

Лютий – лісові пожежі в Австралії.

Березень – коронавірус.

Квітень – обвал мосту в Італії.

Травень – смерть Джорджа Флойда.

Червень – конфлікт Індії та Китаю.

Липень – успішний запуск марсоходу "Персеверанс".

Серпень – вибухи в порту Бейрута.

Вересень – авіакатастрофа в Україні.

Жовтень – вбивство вчителя у Франції.

Листопад – президентські вибори у США.

Грудень – вакцина від коронавірусу.

Дивіться відео з оглядом музею 2020 року у відеогрі Minecraft

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