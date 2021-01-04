Відомий ютубер MrBeast подарує геймеру справжній будинок за 100 тисяч доларів. Він провів змагання, а для перемоги треба було лише збудувати цікаву віртуальну споруду.

На youtube-каналі MrBeast вийшло відео, у якому автор визначив переможця оригінального змагання. Найкращий вже найближчим часом отримає справжній будинок за 100 тисяч доларів. Це відео вже переглянуло понад 10 мільйонів користувачів.

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Автором каналу MrBeast є Джиммі Дональдсон, саме він вирішив провести конкурс з будівництва найоригінальнішого будинку у відеогрі Minecraft. Геймери повинні були за 60 хвилин збудувати цікаву та незвичайну споруду. Оцінював всі роботи MrBeast та ще деякі дуже популярні англомовні ютубери. Кожному будинку виставляли певні оцінки, а максимально можна було отримати 10 балів від одного ютубера.

Геймери створили чималу кількість цікавих споруд. Були й дуже класичні для Minecraft будівлі чи навіть хмарочоси, а також чимала кількість пародій на споруди з відомих мультсеріалів та відеоігор: "Губка Боб", "Вперед і вгору" чи Among Us. Але перемогу здобув будинок, який знаходився всередині снігової кулі. Ютубери відмітили, що це дуже креативна ідея та виставили цій споруді 28 балів з 30. Переможцем став шістнадцятирічний геймер, саме він й отримає будинок за 100 тисяч доларів.

MrBeast є одним з найпопулярніших англомовних ютуберів, на його канал підписано 12,5 мільйонів користувачів. За даними Forbes, у 2020 році він заробив 24 мільйони доларів. За цим показником він посів друге місце у рейтингу ютуберів з найвищим рівнем доходів за минулий рік.

Дивіться відео з визначенням найкращого (переможець на 07:11)