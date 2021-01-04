Известный ютубер MrBeast подарит геймеру настоящий дом за 100 тысяч долларов. Он провел соревнование, а для победы нужно было только построить интересное виртуальное сооружение.

На youtube-канале MrBeast вышло видео, в котором автор определил победителя оригинального соревнования. Лучший в ближайшее время получит настоящий дом за 100 тысяч долларов. Это видео уже посмотрели более 10 миллионов пользователей.

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Автором канала MrBeast является Джимми Дональдсон, именно он решил провести конкурс по строительству самого оригинального дома в видеоигре Minecraft. Геймеры должны были за 60 минут построить интересную и необычную постройку. Оценивал все работы MrBeast и еще некоторые очень популярные англоязычные ютуберы. Каждому дому выставляли определенные оценки, а максимально можно было получить 10 баллов от одного ютубера.

Геймеры создали большое количество интересных сооружений. Были и очень классические для Minecraft здания или даже небоскребы, а также немалое количество пародий на сооружения из известных мультсериалов и видеоигр: "Губка Боб", "Вверх" или Among Us. Но победил дом, который находился внутри снежного кома. Ютуберы отметили, что это очень креативная идея и выставили этому сооружению 28 баллов из 30. Победителем стал шестнадцатилетний геймер, именно он и получит дом за 100 тысяч долларов.

MrBeast является одним из самых популярных англоязычных ютуберов, на его канал подписано 12,5 миллиона пользователей. По данным Forbes, в 2020 году он заработал 24 миллиона долларов. По этому показателю он занял второе место в рейтинге ютуберов с самым высоким уровнем доходов за прошлый год.

Смотрите видео с определением лучшего (победитель на 07:11)