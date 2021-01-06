Музей 2020 года в видеоигре Minecraft: энтузиаст провел масштабную работу – видео
Поклонник Minecraft создал в видеоигре музей с главными событиями за 2020 год. Пользователи с платформы reddit высоко оценили виртуальную работу.
На платформе reddit набирает популярность пост геймера с никнеймом wanzie12, в котором он поделился результатом своей масштабной работы. Этот пост очень понравился другим пользователям: более 32 тысяч лайков и почти 900 комментариев меньше чем за три дня.
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Геймер начал свою работу над этим проектом еще летом, но завершил только сейчас. Любой может прокатиться на вагонетке и вспомнить все важные события, которые произошли в 2020 году. На нужных станциях она притормаживает, чтобы пользователи могли подробнее рассмотреть представленную экспозицию. Все желающие могут загрузить карту и проехаться в этом музее. Пользователь wanzie12 закрепил ссылку для загрузки карты в комментарии под этим постом на платформе reddit.
В музей 2020 года от пользователя wanzie12 попали следующие события:
- Январь – конфликт между США и Ираном.
- Февраль – лесные пожары в Австралии.
- Март – коронавирус.
- Апрель – обвал моста в Италии.
- Май – смерть Джорджа Флойда.
- Июнь – конфликт Индии и Китая.
- Июль – успешный запуск марсохода "Персеверанс".
- Август – взрывы в порту Бейрута.
- Сентябрь – авиакатастрофа в Украине.
- Октябрь – убийство учителя во Франции.
- Ноябрь – президентские выборы в США.
- Декабрь – вакцина от коронавируса.
Смотрите видео с обзором музея 2020 года в видеоигре Minecraft
MinecraftВидеоигра от студии Mojang, которая вышла в 2011 году. По жанру это "песочница" в открытом мире с видом от первого или третьего лица. Эта игра позволяет геймерам проявлять их творческие способности. Minecraft получила всеобщее признание среди игровой прессы, множество наград и стала самой продаваемой видеоигрой в истории.
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