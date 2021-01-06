Поклонник Minecraft создал в видеоигре музей с главными событиями за 2020 год. Пользователи с платформы reddit высоко оценили виртуальную работу.

На платформе reddit набирает популярность пост геймера с никнеймом wanzie12, в котором он поделился результатом своей масштабной работы. Этот пост очень понравился другим пользователям: более 32 тысяч лайков и почти 900 комментариев меньше чем за три дня.

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Геймер начал свою работу над этим проектом еще летом, но завершил только сейчас. Любой может прокатиться на вагонетке и вспомнить все важные события, которые произошли в 2020 году. На нужных станциях она притормаживает, чтобы пользователи могли подробнее рассмотреть представленную экспозицию. Все желающие могут загрузить карту и проехаться в этом музее. Пользователь wanzie12 закрепил ссылку для загрузки карты в комментарии под этим постом на платформе reddit.

В музей 2020 года от пользователя wanzie12 попали следующие события:

Январь – конфликт между США и Ираном.

Февраль – лесные пожары в Австралии.

Март – коронавирус.

Апрель – обвал моста в Италии.

Май – смерть Джорджа Флойда.

Июнь – конфликт Индии и Китая.

Июль – успешный запуск марсохода "Персеверанс".

Август – взрывы в порту Бейрута.

Сентябрь – авиакатастрофа в Украине.

Октябрь – убийство учителя во Франции.

Ноябрь – президентские выборы в США.

Декабрь – вакцина от коронавируса.

Смотрите видео с обзором музея 2020 года в видеоигре Minecraft

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