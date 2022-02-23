Skyrim, здається, ніколи не набридне геймерам. Інакше як пояснити, що ось уже десяток років ентузіасти не покладають рук та вигадують все нові й нові модифікації для хіта від Bethesda Softworks.

Цікаво Просто як у фільмі: з'явилася модифікація, що міняє головного героя Sifu на Джона Віка

Іноді здається, що простори Скайріму бачили вже все, адже кількість модів для цієї гри просто незліченна і кожен геймер, безумовно, може знайти серед них щось і собі до смаку.

Проте ентузіаст та за сумісництвом відомий модер під ніком Ripcat створив масштабну модифікацію, що змінює Skyrim до невпізнанності та фактично робить з нього абсолютно іншу гру в науково-фантастичному стилі.

У трейлері своєї роботи, геймер показав захопливий результат. Прогулянка містом, сповненим неоновими вогнями, де по вулицях їздять роботи-прибиральники, не залишає і натяку на те, що колись тут літали дракони.

Трейлер модифікації / ютуб-канал Beyond The Automatic



За словами автора, у модифікації на гравців очікують:

4 ігрові райони та окремий острів із невеликим поселенням;

магазини зброї, їжі, напоїв та спорядження;

різнопланові бари та ресторани зі своїми активностями;

понад 100 унікальних інтер'єрів та 250 NPC.

Навколишнє середовище більше нагадує якийсь Cyberpunk 2077 чи Mass Effect і це просто неймовірно, зважаючи на те, що всю цю роботу виконала одна людина.