Skyrim, кажется, никогда не надоест геймерам. Иначе как объяснить, что вот уже десяток лет энтузиасты не покладая рук придумывают все новые модификации для хита от Bethesda Softworks.

Интересно Прямо как в фильме: появилась модификация, меняющая главного героя Sifu на Джона Уика

Иногда кажется, что просторы Скайрима видели уже все, ведь количество модов для этой игры просто бесчисленно и каждый геймер, безусловно, может найти среди них что-нибудь и себе по вкусу.

Однако энтузиаст и по совместительству известный модер под ником Ripcat создал масштабную модификацию, которая меняет Skyrim до неузнаваемости и фактически делает из него совершенно другую игру в научно-фантастическом стиле.

В трейлере своей работы, геймер показал увлекательный результат. Прогулка по городу, наполненному неоновыми огнями, где по улицам ездят роботы-уборщики, не оставляет и намека на то, что когда-то здесь летали драконы.

Трейлер модификации / ютуб-канал Beyond The Automatic

По словам автора, в модификации игроков ожидают:

4 игровых района и отдельный остров с небольшим поселением;

магазины оружия, еды, напитков и снаряжения;

разноплановые бары и рестораны со своими активностями;

более 100 уникальных интерьеров и 250 NPC.

Окружающая среда больше напоминает некий Cyberpunk 2077 или Mass Effect и это просто невероятно, учитывая, что всю эту работу проделал один человек.