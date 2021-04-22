Ентузіаст вирішив додати у відеогру Cyberpunk 2077 біг по стінах. Ця механіка з'являлася у ранніх трейлерах, але у певний момент розробники вирішили відмовитися від цієї ідеї.

Напевно, реліз відеогри Cyberpunk 2077 став одним з найпровальніших в історії відеоігрової індустрії. Розробники вже п'ятий місяць працюють над патчами для гри, але без особливих успіхів. Наприклад, у крамницю PS Store відеогра ще досі не повернулася та й гравці з PC продовжують скаржитися на різноманітні технічні недоліки.

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Щоправда, навіть у такій ситуації є ентузіасти, які не лише проводять час у цій грі, а й працюють над багатообіцяючими модифікаціями. Моддер із нікнеймом Saturne вирішив повернути у відеогру біг по стінах. Подібна механіка існувала у ранніх версіях гри, а також її навіть представляли в одному з геймплейних відео (2018 рік).

Виглядала така механіка дуже оригінально, а головний герой міг навіть зависнути чи стрибнути зі стіни, як справжня Людина-павук. Хоча вже влітку 2020 року щось пішло не за планом розробників цієї відеогри. Вони відзначили, що цієї механіки не буде у Cyberpunk 2077, бо вона чомусь перестала відповідати загальній концепції відеогри.

Біг по стінах у ранній версії відеогри Cyberpunk 2077 – відео

Тому ентузіаст Saturne вирішив й взятися за таку цікаву роботу. Наразі його модифікація WallRun перебуває лише на ранній стадії розробки, хоча побігати по стінах вже можна. Для цього потрібно лише два рази натиснути на клавішу стрибку, коли головний герой йде біля стіни. А для зупинки потрібно натиснути один раз на цю ж клавішу. Варто зазначити, що під час такого бігу можуть виникати певні труднощі, наприклад, можна провалитися через текстури, якщо дивитися не вперед.

Сам автор відзначив, що це лише перевірка подібної концепції, але він збирається продовжити свою роботу. Вже зараз Saturne працює над виправленням різноманітних багів та недоліків своєї модифікації. Можливо, у майбутньому він спробує додати анімації чи поворот камери. Наостанок варто відзначити, що модифікацію WallRun вже зараз можна безплатно завантажити за цим посиланням.

Біг по стінах у модифікації Saturne – відео