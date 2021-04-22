Энтузиаст решил добавить в видеоигру Cyberpunk 2077 бег по стенам. Эта механика появлялась в ранних трейлерах, но в определенный момент разработчики решили отказаться от этой идеи.

Наверное, релиз видеоигры Cyberpunk 2077 стал одним из самых провальных в истории видеоигровой индустрии. Разработчики уже пятый месяц работают над патчами для игры, но без особых успехов. Например, в магазин PS Store видеоигра до сих пор не вернулась, а игроки с PC продолжают жаловаться на различные технические недостатки.

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Правда, даже в такой ситуации есть энтузиасты, которые не только проводят время в этой игре, но и работают над многообещающими модификациями. Моддер с никнеймом Saturne решил вернуть в видеоигру бег по стенам. Подобная механика была в ранних версиях игры, а также ее даже представляли в одном из геймплейных видео (2018 год).

Выглядела такая механика очень оригинально, а главный герой мог даже зависнуть или прыгнуть со стены, как настоящий Человек-паук. Хотя уже летом 2020 года что-то пошло не по плану разработчиков этой видеоигры. Они отметили, что этой механики не будет в Cyberpunk 2077, поскольку она почему-то перестала соответствовать общей концепции видеоигры.

Бег по стенам в ранней версии видеоигры Cyberpunk 2077​ – видео

Поэтому энтузиаст Saturne решил и взяться за такую интересную работу. Сейчас его модификация WallRun находится лишь на ранней стадии разработки, хотя побегать по стенам уже можно. Для этого нужно всего два раза нажать на клавишу прыжка, когда главный герой идет у стены. А для остановки нужно нажать один раз на эту же кнопку. Стоит отметить, что во время такого бега могут возникать определенные трудности, например, можно провалиться сквозь текстуры, если смотреть не вперед.

Сам автор отметил, что это лишь проверка подобной концепции, но он собирается продолжить свою работу. Уже сейчас Saturne работает над исправлением различных багов и недостатков своей модификации. Возможно, в будущем он попробует добавить анимации или поворот камеры. Напоследок стоит отметить, что модификацию WallRun уже сейчас можно бесплатно загрузить по этой ссылке.

Бег по стенам в модификации Saturne – видео