Представители CD Projekt представили новый план развития на ближайшие годы. Уже в 2022 году компания начнет разработку двух масштабных проектов, а сейчас работает над универсальной онлайн-структурой.

Компания CD Projekt решила учесть ошибки, которые возникли при работе над Cyberpunk 2077, а также во время релиза этого проекта. Руководство компании объявило о полноценной смене стратегии развития, а на их ютуб-канале вышло видео, где они поделились планами на следующие несколько лет.

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Стоит начать с того, что компания CD Projekt приобрела канадскую студию Digital Scapes. С ее представителями, поляки тесно начали сотрудничать еще в 2018 году, а также канадцы помогали в разработке Cyberpunk 2077. Теперь эта студия будет называться CD Projekt RED Vancouver и станет первым полноценным подразделением компании за пределами Польши.

Еще в сентябре 2019 года CD Projekt анонсировала, что для Cyberpunk 2077 выйдет отдельная онлайн-игра. Кажется, уже сейчас они решили пересмотреть это решение, потому что работают над гибкой и удобной инфраструктурой, которая позволит сразу внедрять мультиплеер во все видеоигры. То есть они не хотят работать над отдельными онлайн-играми, а планируют выпускать все свои будущие проекты с многопользовательским режимом. Правда, пока непонятно, что будет с наработками для мультиплеерного Cyberpunk 2077.

В 2022 году компания планирует начать работу сразу над двумя серьезными проектами. По-прежнему хотят выпускать масштабные однопользовательские видеоигры, в которых сочетается несколько жанров. В презентации представители CD Projekt отметили, что планируют развивать две свои ключевые франшизы – The Witcher и Cyberpunk (мобильные игры, адаптации, тематические сувениры и другая продукция).

Рекламные кампании станут короче, а также будут запускаться незадолго до релиза. Также изменится концепция этих маркетинговых кампании, потому что они собираются уделять внимание геймплею (на всех платформах) и нынешнему состоянию игры, а не простым наработкам или планами. Интересно, что хотят обновить и централизовать игровой движок REDEngine. Также пообещали улучшить условия труда своих работников и атмосферу в самом коллективе (инициатива RED 2.0).

Планы на 2021 год почти не изменились, потому что сейчас работа идет в двух известных направлениях. Для Cyberpunk 2077 до конца года должны выйти:

Патчи и обновления.

Бесплатные DLC.

Версия для консолей нынешнего поколения (PS5 и Xbox Series).

Во вселенной The Witcher все интереснее, потому что разработчики сейчас работают сразу над тремя проектами, которые также должны появиться до конца 2021 года:

Мобильная игра Monster Slayer (аналог Pokemon GO).

Несколько тематических дополнений для Gwent: The Witcher Card Game.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нынешнего поколения (PS5 и Xbox Series).

Планы компании CD Projekt на 2021 год / Фото твиттер CD PROJEKT IR

Презентация компании CD Projekt – видео