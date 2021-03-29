Датамайнер отыскал в файлах Epic Games Store немало интересной информации о Cyberpunk 2077. Геймер поделился полным списком возможных дополнений для видеоигры.

Разработчики из CD Projekt RED продолжают работать над новым глобальным патчем 1.2, который должен исправить большинство багов в Cyberpunk 2077. Сейчас они уже проводят различные тесты этой версии видеоигры, а после ее релиза должны начать работать над дополнительным контентом для игры.

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Правда, пользователь с никнеймом PricklyAssassin уже нашел список всех этих возможных дополнений. Датамайнер отыскал скрытую страницу в магазине Epic Games Store. Он смог обойти блокировку и увидел информацию, которая доступна только разработчикам Cyberpunk 2077. Представители компании CD Projekt RED пока не комментировали эту информацию, но администрация платформы Reddit уже удалила несколько постов пользователя.

PricklyAssassin отметил, что в магазине Epic Games Store изменился объем выделенной емкости сервера Cyberpunk 2077. Это означает, что в ближайшее время должны выйти обновления для этой видеоигры. Всего он нашел информацию о 10 бесплатных DLC, а также 3 глобальных и платных. Хотя для The Witcher 3: Wild Hunt вышло только 2 масштабных дополнения. Также он отметил, что еще в феврале разработчики планировали выпустить 18 DLC, но решили объединить некоторые незначительные. Полный список возможных бесплатных дополнений для Cyberpunk 2077 выглядит следующим образом:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Unnamed

Конечно, это лишь список названий, хотя интересную информацию можно найти и здесь. Например, очень вероятно, что разработчики подробнее раскроют тему местных банд (Gangs of Night City), а дополнение The Relic должно быть посвящено технологии переноса сознания. Также можно отметить, что большинство бесплатных DLC косметические и связанные с магазинами игры.

Точной даты выхода этих дополнений PricklyAssassin не нашел, хотя и отметил, что это может уже произойти в ближайшие месяцы. Представители CD Projekt RED не особо комментировали тему будущих DLC для Cyberpunk 2077, поэтому поклонникам этой игры остается только ждать.