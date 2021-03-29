Банды Найт-Сити и еще 12 DLC: геймер отыскал список возможных дополнений для Cyberpunk 2077
Датамайнер отыскал в файлах Epic Games Store немало интересной информации о Cyberpunk 2077. Геймер поделился полным списком возможных дополнений для видеоигры.
Источник:Reddit PricklyAssassin
Разработчики из CD Projekt RED продолжают работать над новым глобальным патчем 1.2, который должен исправить большинство багов в Cyberpunk 2077. Сейчас они уже проводят различные тесты этой версии видеоигры, а после ее релиза должны начать работать над дополнительным контентом для игры.
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Правда, пользователь с никнеймом PricklyAssassin уже нашел список всех этих возможных дополнений. Датамайнер отыскал скрытую страницу в магазине Epic Games Store. Он смог обойти блокировку и увидел информацию, которая доступна только разработчикам Cyberpunk 2077. Представители компании CD Projekt RED пока не комментировали эту информацию, но администрация платформы Reddit уже удалила несколько постов пользователя.
PricklyAssassin отметил, что в магазине Epic Games Store изменился объем выделенной емкости сервера Cyberpunk 2077. Это означает, что в ближайшее время должны выйти обновления для этой видеоигры. Всего он нашел информацию о 10 бесплатных DLC, а также 3 глобальных и платных. Хотя для The Witcher 3: Wild Hunt вышло только 2 масштабных дополнения. Также он отметил, что еще в феврале разработчики планировали выпустить 18 DLC, но решили объединить некоторые незначительные. Полный список возможных бесплатных дополнений для Cyberpunk 2077 выглядит следующим образом:
- Ripperdocs Expansion
- Body Shops Expansion
- Fashion Forward Expansion
- Gangs of Night City
- Body of Chrome
- Rides of the Dark Future
- The Relic
- Neck Deep
- Night City Expansion
- Unnamed
Конечно, это лишь список названий, хотя интересную информацию можно найти и здесь. Например, очень вероятно, что разработчики подробнее раскроют тему местных банд (Gangs of Night City), а дополнение The Relic должно быть посвящено технологии переноса сознания. Также можно отметить, что большинство бесплатных DLC косметические и связанные с магазинами игры.
Точной даты выхода этих дополнений PricklyAssassin не нашел, хотя и отметил, что это может уже произойти в ближайшие месяцы. Представители CD Projekt RED не особо комментировали тему будущих DLC для Cyberpunk 2077, поэтому поклонникам этой игры остается только ждать.
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