Датамайнер відшукав у файлах Epic Games Store чимало цікавої інформації про Cyberpunk 2077. Геймер поділився повним списком можливих доповнень для відеогри.

Розробники із CD Projekt RED продовжують працювати над новим глобальним патчем 1.2, який має виправити більшість багів у Cyberpunk 2077. Зараз вони вже проводять різноманітні тести цієї версії відеогри, а після її релізу мають почати працювати над додатковим контентом для гри.

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Щоправда, користувач із нікнеймом PricklyAssassin вже знайшов список всіх цих можливих доповнень. Датамайнер відшукав приховану сторінку у крамниці Epic Games Store. Він зміг обійти блокування та побачив інформацію, яка доступна лише розробникам Cyberpunk 2077. Представники компанії CD Projekt RED поки не коментували цю інформацію, але адміністрація платформи Reddit вже видалила кілька постів користувача.

PricklyAssassin відзначив, що у крамниці Epic Games Store змінився обсяг виділеної місткості сервера Cyberpunk 2077. Це означає, що найближчим часом мають вийти оновлення для цієї відеогри. Всього він знайшов інформацію про 10 безплатних DLC, а також 3 глобальних та платних. Хоча для The Witcher 3: Wild Hunt вийшло лише 2 масштабні доповнення. Також він відзначив, що ще у лютому розробники планували випустити 18 DLC, але вирішили об'єднати деякі незначні. Повний список можливих безплатних доповнень для Cyberpunk 2077 виглядає таким чином:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Unnamed

Звісно, це лише список назв, хоча цікаву інформацію можна знайти й тут. Наприклад, дуже ймовірно, що розробники детальніше розкриють тему місцевих банд (Gangs of Night City), а доповнення The Relic має бути присвячене технології перенесення свідомості. Також можна відзначити, що більшість безплатних DLC косметичні та пов'язані з магазинами гри.

Точної дати виходу цих доповнень PricklyAssassin не знайшов, хоча й відзначив, що це може вже відбутися у найближчі місяці. Представники CD Projekt RED не особливо коментували тему майбутніх DLC для Cyberpunk 2077, тому шанувальникам цієї гри залишається лише чекати.