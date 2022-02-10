Улітку ми розповідали про ентузіаста, який відтворив відеогру Warcraft III: Reforged на ігровому рушії Unreal Engine 5. Його робота дуже сподобалася користувачам мережі, а тому й недивно, що він захотів повторити свій успіх.

До теми Геймер показав, який вигляд могла б мати відеогра Warcraft III: Reforged на Unreal Engine 5

World of Warcraft на Unreal Engine 5

Щоправда, цього разу користувач з нікнеймом AXCEL вирішив взятися за інший відомий проєкт із цього популярного всесвіту. Йдеться про відеогру World of Warcraft, яка повноцінно вийшла ще в листопаді 2004 року. Свою нову роботу ентузіаст назвав "Project Grunt", а працює він над нею вже понад місяць.

Саме стільки часу AXCEL витратив на будівництво міста Оргриммар – столиці Орди. Відзначимо, що відтворив він його досить детально, хоча поки й не повністю. А для наочної демонстрації останнього цей користувач навіть додав риштування та кам'яні блоки. Також ентузіаст створив величезні дирижаблі, а саме місто наповнив деякими представниками Орди (орки та гобліни).

Цікаво, що користувач AXCEL не лише відтворив цю відому локацій, а й додав різні геймплейні механіки. Наприклад, в "Project Grunt" вже можна побігати за орка, а також навіть політати на вівернах.

Наостанок відзначимо, що користувачам мережі його запис дуже сподобався. А оригінальне відео вже зібрало понад 70 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. Також додамо, що ентузіаст не планує викладати свій проєкт у відкритий доступ.

Відеогра World of Warcraft на ігровому рушії Unreal Engine 5: відео