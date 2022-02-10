Летом мы рассказывали об энтузиасте, который воссоздал видеоигру Warcraft III: Reforged на игровом движке Unreal Engine 5. Его работа очень понравилась пользователям сети, а потому и неудивительно, что он захотел повторить свой успех.

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World of Warcraft на Unreal Engine 5

Правда, на этот раз пользователь с никнеймом AXCEL решил взяться за другой известный проект из этой популярной вселенной. Речь идет о видеоигре World of Warcraft, которая полноценно вышла еще в ноябре 2004 года. Свою новую работу энтузиаст назвал "Project Grunt", а работает он над ней уже больше месяца.

Именно столько времени AXCEL потратил на строительство города Оргриммар – столицы Орды. Отметим, что воссоздал он его достаточно детально, хотя пока и не полностью. А для наглядной демонстрации последнего этот пользователь даже добавил леса и каменные блоки. Также энтузиаст создал огромные дирижабли, а город наполнил некоторыми представителями Орды (орки и гоблины).

Интересно, что пользователь AXCEL не только воссоздал эту известную локацию, но и добавил разные геймплейные механики. К примеру, в "Project Grunt" уже можно побегать за орка, а также даже полетать на вивернах.

Напоследок отметим, что пользователям сети его запись очень понравилась. А оригинальное видео уже собрало более 70 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. Также добавим, что энтузиаст не собирается выкладывать свой проект в открытый доступ.

Видеоигра World of Warcraft на игровом движке Unreal Engine 5: видео