Відеогра The Elder Scrolls IV: Oblivion вийшла ще в березні 2006 року, а тому зрозуміло, що графічна складова цього проєкту вже давно застаріла. Тиждень тому ми розповідали про ентузіаста, який намагався її осучаснити за допомогою різноманітних модифікацій. Головний герой цієї історії вирішив зробити щось схоже, щоправда, у своїй роботі він використав радикальніший метод осучаснення.

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Отже, користувач з нікнеймом Greg Coulthard захотів перенести відеогру TES IV: Oblivion на сучасний ігровий рушій Unreal Engine 5. Над цим проєктом він працює вже тривалий час, але нещодавно вирішив поділитися відео, у якому детально показав результати своєї роботи. Розробник розповів, що використовує асети та текстури з оригінальної відеогри, а також він додав, що деякі моделі взяв з гри TES IV: Skyrim. Ентузіаст ще відзначив, що за допомогою інструменту Avatar SDK зміг дати протагоністу своє обличчя.

Загалом Greg Coulthard показав, який вигляд має оновлене Імперське місто, його околиці, а також місцеві жителі. З цікавого ще варто відзначити, що він продемонстрував зміну дня та ночі на цій локації. Така оновлена версія TES IV: Oblivion має гарний вигляд, хоча над деякими елементам ще можна попрацювати, наприклад, над освітленням чи деталізацією.

Користувачам мережі така робота з осучаснення TES IV: Oblivion дуже сподобалася, а оригінальне відео вже зібрало 30 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. Наостанок варто відзначити, що викладати свою роботу у відкритий доступ блогер не збирається. Він просто хотів показати, який вигляд мала б ця гра на сучасному ігровому рушії.

Відеогра TES IV: Oblivion на ігровому рушії Unreal Engine 5: відео