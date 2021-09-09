Видеоигра The Elder Scrolls IV: Oblivion вышла еще в марте 2006 года, а потому понятно, что графическая составляющая этого проекта уже давно устарела. Неделю назад мы рассказывали об энтузиасте, который пытался ее осовременить с помощью различных модификаций. Главный герой этой истории решил сделать нечто подобное, правда, в своей работе он использовал более радикальный метод осовременивания.

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Итак, пользователь с никнеймом Greg Coulthard захотел перенести видеоигру TES IV: Oblivion на современный игровой движок Unreal Engine 5. Над этим проектом он работает уже длительное время, но недавно решил поделиться видео, в котором подробно показал результаты своей работы. Разработчик рассказал, что использует ассеты и текстуры с оригинальной видеоигры, а также он добавил, что некоторые модели взял с игры TES IV: Skyrim. Энтузиаст еще отметил, что с помощью инструмента Avatar SDK смог дать протагонисту свое лицо.

В целом Greg Coulthard показал, как выглядит обновленный Имперский город, его окрестности, а также местные жители. Из интересного еще стоит отметить, что он продемонстрировал смену дня и ночи на этой локации. Такая обновленная версия TES IV: Oblivion выглядит хорошо, хотя над некоторыми элементам еще можно поработать, например, над освещением или детализацией.

Пользователям сети такая работа с осовременивания TES IV: Oblivion очень понравилась, а оригинальное видео уже собрало 30 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. Напоследок стоит отметить, что выкладывать свою работу в открытый доступ блогер не собирается. Он просто хотел показать, как могла бы выглядеть эта игра на современном игровом движке.

Видеоигра TES IV: Oblivion на игровом движке Unreal Engine 5: видео