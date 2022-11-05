Ютубер під ніком eli_handle_b․wav зробив своєю спеціалізацію відео в яких занурює різноманітних персонажів у світ відеоігор, повідомляє 24 канал.

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Після Кевіна Маккалістера у Resident Evil Village, блогер вирішив повернутися до Cyberpunk 2077. Цього разу "гостем" Найт-сіті став ексцентричний комедійний актор Едді Мерфі, а точніше його персонаж із серії фільмів "Поліцейський із Беверлі Хіллз" – Аксель Фолі.

За задумом ютубера, Фолі прибув розслідувати вбивство Арасаки, але швидко зрозумів, що не хоче бути "гончим псом на корпоративному повідку" та пустився у вільне плавання.

Едді Мерфі у Cyberpunk 2077: відео

Всього за два дні відео набрало близько 190 тисяч переглядів та більш як 22 тисячі вподобань, що гарантує нам нові кумедні ролики від eli_handle_b․wav.