Ентузіаст примудрився побудувати робочий 8-бітний процесор у Minecraft : неймовірне відео

Крістофер Нолан позаздрив би геймеру, що збудував у Minecraft 8-бітний процесор на якому можна грати у 2D ігри, перебуваючи, власне, у грі. Детальніше у матеріалі.

Minecraft є однією з найпопулярніших ігор у світі саме через те, що дозволяє гравцям повною мірою реалізувати власні творчі чи будь-які інші здібності. І от коли здавалося, що спільноту вже нічим не здивувати — з'явився талановитий геймер, який примудрився створити у грі робочий 8-бітний процесор, здатний запускати власні ігри.

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Геймер та ютубер під ніком sammyuri витратив сім місяців на побудову величезного і надзвичайно складного комп'ютерного процесора у кубічному світі Minecraft.

Творіння ентузіаста, яке він назвав Chungus 2, що є скороченням від Computation Humongous Unconventional Number and Graphics Unit 2, вражає своїм масштабом та може бути сміливо названим найбільшим і найскладнішим проєктом, створеним у Minecraft на момент написання матеріалу.

що довжина кожного з блоків процесора становить близько метра. Це означає, що якби Chungus 2 був побудований в реальному житті – це був би комп'ютер розміром з хмарочос чи круїзний лайнер.

У п'ятихвилинному відео sammyuri розповів глядачам, що Chungus 2 імітує 8-розрядний процесор з тактовою частотою у 1 герц і 256 байтами оперативної пам'яті. При роботі, він використовує фізичний движок Minecraft для відтворення структури реального процесора, при цьому складаючись з таких матеріалів як пил із редстоуну, факели, повторювачі, поршні та важелі.

Повний огляд Chungus 2



На демонстраційному відео також показано, що Chungus 2 підключений до внутрішньоігрового "екрану" і "контрольної панелі" за допомогою яких, гравець Minecraft, стрибаючи на кнопках розміром з блок, може грати в ряд простих 2D ігор таких як Тетрис чи Змійка.

Потужності процесора вистачає навіть для імітації графічного калькулятора.

Творіння ентузіаста виглядає просто приголомшливо і навряд найближчим часом хтось зможе перевершити його в інноваційності та масштабі.