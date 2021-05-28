CS: GO – перш за все серйозний тактичний шутер та кіберспортивна дисципліна. Попри це, всі знають про те, що в грі існують "скіни" для зброї, які подекуди можуть коштувати неймовірних грошей, а професійні команди навіть заробляють кошти завдяки внутрішньоігровим наклейкам.

Скільки, скільки? 5 найдорожчих скінів в CS: GO – вартість шокує

Налаштувати під власний смак у грі можна практично все: як всю модельку оперативника чи терориста, так і його рукавиці чи ніж. Мабуть, єдине озброєння в CS, яке не має скінів – це гранати. Проте й цього здалося мало користувачеві Твітеру під нікнеймом Sebastian Haglund.

Отож, фанат шутера, а за сумісництвом й дизайнер, Себастьян запропонував додати креативу і гранатам, додавши до них брелоки, які були б прикріплені до чеки снаряду. За задумом хлопця, на підвісці може бути будь-яке зображення – наприклад, смайлик чи значок улюбленої команди.

Я давно тримав у голові ідею про скіни для гранат у вигляді брелоків зі значками клубів. Гравці могли б купувати такі під час мейджорів і тим самим підтримувати улюблені команди. Що ви про це думаєте, народ?, – написав автор ідеї у своєму твітері.

Попри те, що цю пропозицію хлопець адресував Valve ще кілька років тому й тоді вони на неї не відгукнулися, нещодавно цей пост віднайшли фанати гри та знову почали його поширювати. Схоже, що більшості геймерів дійсно сподобалася ця ідея.

Це геніально, мені подобається. Гейб, будь ласка, – йдеться в одному з коментарів.

Проте, не всі налаштовані так позитивно. Деякі гравці звертають увагу на те, що це буде просто ще одним способом витягти гроші з кишень користувачів та замість цього розробникам краще зосередитися на нагальних проблемах: чітерах та багах.

Можливо з новою хвилею зацікавлення до цієї ідеї, Valve все ж візьмуть її на озброєння, адже виглядають такі гранати дійсно стильно та досить освіжають звичну картинку.