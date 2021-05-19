Ми вже неодноразово вам розповідали про геймерів, які проходять відеоігри нестандартними чи кумедними методами. Деякі такі гравці встановлюють собі божевільні обмеження у самій грі, а інші можуть використовувати для гри зовсім не ігрові контролери. Саме до категорії останніх й можна віднести головного героя цієї історії.

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Платформер Super Mario 64 вийшов ще у 1996 році на консоль Nintendo 64. Щоправда, навіть через стільки років ця відеогра продовжує мати попит серед геймерів, а точніше, у спільноті спідраннерів. Останні змагаються у швидкісному проходженні ігор, і саме через їхню діяльність гра переживає вже другу молодість. Усі спідрани у Super Mario 64 діляться на п'ять основних категорії за кількістю зібраних зірок: 120, 70, 16, 1 та 0.

Головний герой цієї історії з нікнеймом CZR вирішив позмагатися за звання найкращого у другій категорії (70). Щоправда, його смаки достатньо специфічні, бо він вирішив зробити це граючи на реальних барабанах. Для наочності він показав прив'язку кнопок геймпаду до елементів ударної установки. Наприклад, тарілка відповідає за кнопку "Старт", а том-томи – за напрямок руху персонажа. Звісно, про повноцінний концерт важко говорити, але місцями така гра у Super Mario 64 звучала милозвучно.

Зрозуміло, що новий світовий рекорд у цій категорії він не встановив, хоча серед барабанщиків головний герой точно найкращий. Отже, CZR пройшов цю відеогру (на 70 зірок) з показником в 1 годину, 28 хвилин та 9 секунд. Згідно з даними порталу Speedrun, рекордсменом у цій категорії вважається гравець з нікнеймом Dwhatever, який пройшов Super Mario 64 за 46 хвилин та 59 секунд. Звісно, відрив значний, але й головний герой використовував не класичні методи гри.

Цікаво, що кілька годин тому CZR встиг пройти цю відеогру й у категорії 16 зірок. Також за рекордний час, щоправда, лише для барабанщиків. Загалом на його ютуб-каналі можна знайти чимало схожого контенту. У подібному стилі він намагався навіть спідранити усім відомий горор Outlast.

Проходження відеогри Super Mario 64 на барабанах – відео