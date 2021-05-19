Мы уже неоднократно вам рассказывали о геймерах, которые проходят видеоигры нестандартными или забавными методами. Некоторые такие игроки устанавливают себе безумные ограничения в самой игре, а другие могут использовать для игры вовсе не игровые контроллеры. Именно к категории последних и можно отнести главного героя этой истории.

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Платформер Super Mario 64 вышел еще в 1996 году на консоль Nintendo 64. Правда, даже спустя столько лет эта видеоигра продолжает пользоваться спросом среди геймеров, а точнее, в сообществе спидраннеров. Последние соревнуются в скоростном прохождении игр, и именно из-за их деятельности игра переживает уже вторую молодость. Все спидраны в Super Mario 64 делятся на пять основных категории по количеству собранных звезд: 120, 70, 16, 1 и 0.

Главный герой этой истории с никнеймом CZR решил побороться за звание лучшего во второй категории (70). Правда, его вкусы достаточно специфические, потому что он решил сделать это играя на реальных барабанах. Для наглядности он показал привязку кнопок геймпада к элементам ударной установки. Например, тарелка отвечает за кнопку "Старт", а том-томы – за направление движения персонажа. Конечно, о полноценном концерте трудно говорить, но местами такая игра в Super Mario 64 звучала благозвучно.

Понятно, что новый мировой рекорд в этой категории он не установил, хотя среди барабанщиков главный герой точно лучший. Итак, CZR прошел эту видеоигру (на 70 звезд) с показателем в 1 час, 28 минут и 9 секунд. Согласно данным портала Speedrun, рекордсменом в этой категории считается игрок с никнеймом Dwhatever, который прошел Super Mario 64 за 46 минут и 59 секунд. Конечно, отрыв значительный, но и главный герой использовал не классический методы игры.

Интересно, что несколько часов назад CZR успел пройти эту видеоигру и в категории 16 звезд. Также за рекордное время, правда, только для барабанщиков. В целом на его ютуб-канале можно найти немало похожего контента. В подобном стиле он пытался даже спидранить всем известный хоррор Outlast.

Прохождение видеоигры Super Mario 64 на барабанах – видео