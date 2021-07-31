Результат вражає: ентузіаст створив у Minecraft величезну фотореалістичну мапу – фото

Шанувальник відеогри Minecraft поділився вражаючою роботою на Reddit. Він створив у грі величезну фотореалістичну мапу, яка дуже сподобалася користувачам мережі.

Кілька місяців тому ми розповідали про ентузіаста з нікнеймом qwryzu, який витратив чимало часу на створення фотореалістичного світу в Minecraft. Виявляється, що зупинятися на цьому він не став, бо в мережі вже з'явилися скриншоти його нової масштабної роботи.

Детальніше про першу роботу Ентузіаст створив надзвичайний фотореалістичний ландшафт у Minecraft: фото

Цього разу користувач qwryzu створив мапу зі схожим фотореалістичним ландшафтом, хоча вже й трохи меншу (10 тисяч на 10 тисяч блоків). Загалом на цей новий проєкт він витратив кілька місяців, а у своїй роботі використовував наступні інструменти: World Machine, World Painter та Chunky. Сам ентузіаст відзначив, що хотів просто створити реалістичну мапу, на якій можна було б цікаво проводити час.

Свою нову карту він назвав "Vales of Amoril", а також додав, що при її створенні орієнтувався на реально існуючі ландшафти. Напевно, джерелами його натхнення були різноманітні гірські регіони. Річ у тім, що у цьому світі ентузіаст створив чимало характерних елементів саме для таких місць: засніжені масиви, хвойні ліси, невеликі річки з водопадами, озера, льодовики, каньйони, а також навіть фіорди.

Своєю роботою геймер qwryzu поділився на платформі Reddit, а вже її користувачі дуже високо оцінили цей проєкт. Його пост одразу ж став одним з найпопулярніших у цьому розділі, а також вже зібрав майже 49 тисяч вподобань та понад 700 коментарів. Наостанок варто додати, що ентузіаст виклав свій світ у відкритий доступ, а безплатно його можна завантажити за цим посиланням. Щоправда, є одна невелика проблема – повноцінно зіграти у режимі виживання не вийде, бо головний герой не працював над підземним світом та розміщенням різноманітних ресурсів.

Фотореалістична мапа, яку створив користувач qwryzu / Фото сайт Planet Minecraft