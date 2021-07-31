Несколько месяцев назад мы рассказывали об энтузиасте с никнеймом qwryzu, который потратил немало времени на создание фотореалистичного мира в Minecraft. Оказывается, что останавливаться на этом он не стал, потому что в сети уже появились скриншоты его новой масштабной работы.

Подробнее о первой работе Энтузиаст создал удивительный фотореалистичный ландшафт в Minecraft: фото

На этот раз пользователь qwryzu создал карту с похожим фотореалистичным ландшафтом, хотя уже и немного меньшую (10 тысяч на 10 тысяч блоков). В целом на этот новый проект он потратил несколько месяцев, а в своей работе использовал следующие инструменты: World Machine, World Painter и Chunky. Сам энтузиаст отметил, что хотел просто создать реалистичную карту, на которой можно было бы интересно проводить время.

Свою новую карту он назвал "Vales of Amoril", а также добавил, что при ее создании ориентировался на реально существующие ландшафты. Наверное, источниками его вдохновения были разнообразные горные регионы. Дело в том, что в этом мире энтузиаст создал немало характерных элементов именно для таких мест: заснеженные массивы, хвойные леса, небольшие реки с водопадами, озера, ледники, каньоны, а также даже фьорды.

Своей работой геймер qwryzu поделился на платформе Reddit, а уже ее пользователи очень высоко оценили этот проект. Его пост сразу же стал одним из самых популярных в этом разделе, а также уже собрал почти 49 тысяч лайков и более 700 комментариев. Напоследок стоит добавить, что энтузиаст выложил свой мир в открытый доступ, а бесплатно его можно скачать по этой ссылке. Правда, есть одна небольшая проблема – полноценно сыграть в режиме выживания не получится, потому что главный герой не работал над подземным миром и размещением различных ресурсов.

Фотореалистичная карта, которую создал пользователь qwryzu / Фото сайт Planet Minecraft