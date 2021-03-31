Ентузіаст створив надзвичайний фотореалістичний ландшафт у Minecraft: фото

Неймовірно терпеливий та цілеспрямований фанат Minecraft побудував у грі надзвичайно деталізований ландшафт, який майже не відрізнити від справжнього. Дивовижні фото – у матеріалі.

Частіше за все затяті гравці Minecraft полюбляють відтворювати в грі різноманітні урбаністичні проєкти – міста, будівлі чи тому подібне. Проте наш сьогоднішній герой, очевидно, більше тяжіє до природи, аніж до кам'яних джунглів, і саме тому власноруч створив дивовижний ландшафт у кубічному світі улюбленої гри.

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У це складно повірити, але зображення, які ви побачите нижче, створені в Minecraft, а не зняті в реальному світі професійним фотографом. До того ж це всього лише частина масштабного проєкту зі створення реалістичного ландшафту, який пропонує нам 16 квадратних кілометрів різноманітної топографії.

Амбітний проєкт містить 4 великі континенти з різним ландшафтом на кшталт: пустель, гір, боліт і лісів. Мапа отримала назву "Kythor", і була побудована протягом двох місяців кропіткої роботи з використанням сторонніх програм: World Machine і World Painter.

Я навмисно зробив цю карту з великими відкритими просторами для будівництва. Це не найдеталізованіша карта, яку я коли-небудь робив, оскільки я сподіваюся, що вона послужить хорошим "фоном" для великих будівель, – розповів творець проєкту.

Різноманіття ландшафтів на карті Kythor / зображення з planetminecraft.com

Таким чином геймер закликав фанатів гри завантажувати собі цю мапу, щоб на власні очі переконатися у дивовижності виконаної роботи та доповнити величезний світ уже своїм креативом. Ви можете завантажити карту за допомогою порталу Planet Minecraft. Вона доступна для Java Edition і сумісна з будь-якою поточною версією гри.