Ентузіаст створив справжній кінотеатр у відеогрі Minecraft: як він працює

Фанат гри Minecraft поділився оригінальною роботою на платформі Reddit. Ентузіаст створив справжній кінотеатр, де можна подивитися "зрежисований" ним фільм.

У відеогри Minecraft є справжня армія відданих шанувальників, які постійно вигадують щось цікаве та беруться за різні нестандартні проєкти. Такі ентузіасти можуть створити в кубічному світі майже все, а для цього їм потрібно лише бажання та вільних час.

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Кінотеатр у Minecraft

Саме за реалізацію такої креативної ідеї й взявся користувач платформи Reddit з нікнеймом Jancaplayer. Річ у тім, що цей геймер створив у мобільній версії Minecraft справжній кінотеатр, на екрані якого можна подивитися "зрежисовану" ним стрічку.

Варто відзначити, що користувачам мережі його нестандартна робота дуже сподобалася. Пост Jancaplayer вже зібрав понад 4 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків.

Як працює цей кінотеатр

Внутрішньоігровий кінотеатр складається з двох частин: невеликого залу та величезного закулісся. У кінозалі ентузіаст встановив сидіння, музичні програвачі, освітлення та своєрідний екран. Щоправда, це лише невелика частина його роботи, а все тому, що цей кінотеатр повинен ще й виконувати свою основну функцію – показувати фільми.

Останнє він зміг реалізувати за допомогою хитромудрої системи, яка розміщена позаду екрану. Загалом вона досить об'ємна, а складається з редстоуну, поршнів та інших матеріалів. Якщо уважно роздивитися цю систему, то можна помітити, що всі декорації в фільмі – це стіна з блоків, яка рухається позаду акторів. А з "роботою" останніх, освітленням та музикою все взагалі дуже просто.

Кінотеатр у відеогрі Minecraft: відео