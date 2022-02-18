В видеоигры Minecraft есть настоящая армия преданных поклонников, которые постоянно придумывают что-то интересное и берутся за разные нестандартные проекты. Такие энтузиасты могут создать в кубическом мире почти все, а для этого им нужно только желание и свободное время.

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Кинотеатр в Minecraft

Именно за реализацию такой креативной идеи и взялся пользователь платформы Reddit с никнеймом Jancaplayer. Дело в том, что этот геймер создал в мобильной версии Minecraft настоящий кинотеатр, на экране которого можно посмотреть "срежиссированную" им ленту.

Следует отметить, что пользователям сети его нестандартная работа очень понравилась. Пост Jancaplayer уже собрал более 4 тысяч лайков и немало положительных отзывов.

Как работает этот кинотеатр

Внутриигровой кинотеатр состоит из двух частей: небольшого зала и огромного закулисья. В кинозале энтузиаст установил сиденья, музыкальные проигрыватели, освещение и своеобразный экран. Правда, это лишь небольшая часть его работы, а все потому, что этот кинотеатр должен еще и выполнять свою основную функцию – показывать фильмы.

Последнее он смог реализовать с помощью хитроумной системы, расположенной позади экрана. В целом она достаточно объемная, а состоит из редстоуна, поршней и других материалов. Если внимательно рассмотреть эту систему, то можно заметить, что все декорации в фильме – это стена из блоков, которая движется позади актеров. А с "работой" последних, освещением и музыкой все вообще очень просто.

Кинотеатр в видеоигре Minecraft: видео